Борис Игнатьев: Намли вписывается в философию «Краснодара» Датчанин сыграл за «быков» в матче предсезонного турнира в Австрии с ЦСКА.

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался об игре новичка «Краснодара» Юнеса Намли.

«Понятно, что он еще очень далек от своей оптимальной физической формы, но этот футболист точно вписывается в философию «Краснодара», – приводят «Известия» слова Игнатьева. – Уверен, новые игроки позволят «горожанам» продолжать придерживаться заданного курса в развитии».

Напомним, 25-летний датчанин сыграл за «Краснодар» в матче предсезонного турнира в Австрии с ЦСКА (1:0). Ранее Намли выступал в Голландии за «Зволле» и в 33 матчах чемпионата прошлого сезона забил четыре гола и сделал семь результативных передач.

В воскресенье «Краснодар» сыграет во втором туре турнира с «Ростовом», а 4 июля – в третьем туре со «Спартаком».