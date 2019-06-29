Борис Игнатьев: Намли вписывается в философию «Краснодара»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался об игре новичка «Краснодара» Юнеса Намли.
«Понятно, что он еще очень далек от своей оптимальной физической формы, но этот футболист точно вписывается в философию «Краснодара», – приводят «Известия» слова Игнатьева. – Уверен, новые игроки позволят «горожанам» продолжать придерживаться заданного курса в развитии».
Напомним, 25-летний датчанин сыграл за «Краснодар» в матче предсезонного турнира в Австрии с ЦСКА (1:0). Ранее Намли выступал в Голландии за «Зволле» и в 33 матчах чемпионата прошлого сезона забил четыре гола и сделал семь результативных передач.
В воскресенье «Краснодар» сыграет во втором туре турнира с «Ростовом», а 4 июля – в третьем туре со «Спартаком».
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