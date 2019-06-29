Элвер Рахимич: Матч в Австрии будет важен и для ЦСКА, и для «Спартака»

Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич высказался о предстоящем матче со «Спартаком» на предсезонном турнире в Австрии.
«Дерби между ЦСКА и «Спартаком» всегда принципиальны, – приводят «Известия» слова боснийца. – Уверен, для обеих команд матч очень важен. В целом турнир получается интересным. Практически все футболисты получают игровую практику».
Напомним, в матчах первого тура «Спартак» проиграл «Ростову» (0:2), а ЦСКА потерпел поражение от «Краснодара» (0:1).
В заключительном туре 3 июля ЦСКА проведет матч с «Ростовом», а на следующий день «Спартак» встретится с «Краснодаром».
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