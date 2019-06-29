Роман Павлюченко: С Глушаковым «Ахмат» - вдвойне сила Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко прокомментировал переход Дениса Глушакова в «Ахмат».

«Мне кажется, что у него не было предложений из Москвы, где он хотел остаться. В любом случае, «Ахмат» приобрел хорошего футболиста. «Ахмат» всегда была крепкой и играющей командой, они никогда не играли в бей-беги.

Глушакову нравится такая игра, короткий, средний и длинный пас присутствует. Поэтому мне кажется, что он под стиль «Ахмата» подойдет. Это команда премьер-лиги, он будет сейчас играть, и все у него будет нормально. Он сейчас перевернет свою страницу, то, что было в «Спартаке» осталось позади. Сейчас у него не будет такого давления, ему стоит спокойно тренироваться и играть.

Сейчас начнется чемпионат и все будет зависеть только от него. В любом случае Глушаков — это качественный футболист. Теперь «Ахмат» — вдвойне сила», - цитирует Павлюченко Sport24.ru.

Напомним, контракт с футболистом подписан по схеме 1+1. Глушаков присоединится к «Ахмату» на сборе в Австрии.

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 года. В июне 2019 года он досрочно разорвал контракт с красно-белыми. Также в его карьере были «Звезда», «Ника», ростовский СКА и «Локомотив».