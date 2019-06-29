Валерий Кечинов: «Ахмат» – самая подходящая команда для Глушакова Глушаков подписал контракт с «Ахматом».

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов высказался о переходе полузащитника Дениса Глушакова в «Ахмат».

«Эта команда не борется за самые высокие места, и такая команда – как раз для Дениса, в силу его возраста и турнирных задач, – приводит «Р-Спорт» слова Кечинова. – Это как раз самая подходящая для него команда».

Напомним, в субботу «Ахмат» объявил о подписании контракта с Глушаковым по схеме «1+1». Предыдущие шесть сезонов 32-летний полузащитник провел в «Спартаке», с которым в 2017 году стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России.

Добавим, что в прошлом сезоне «Ахмат» занял восьмое место в премьер-лиге.