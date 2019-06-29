Комбаров стал капитаном «Крыльев Советов» в контрольном матче с «Баником» (фото) - Советский спорт
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29 июня 2019 13:48ФутболЛипкин Антон

Комбаров стал капитаном «Крыльев Советов» в контрольном матче с «Баником» (фото)

Защитник объявил накануне о переходе в самарский клуб.

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров стал капитаном команды в контрольном матче с «Баником», который проходит в Словении.

«Крылья Советов» вышли на игру в следующем составе: Овсянников, Карпов, Чичерин, Рохель, Антон, Зиньковский, Тимофеев, Комбаров, Якуба, Соболев, Кабутов.

И судя по фото в официальном твиттере клуба, Комбаров стал капитаном команды.

Напомним, накануне 32-летний Комбаров объявил о том, что «Крылья Советов» стали его новым клубом. При этом официально о подписании контракта с игроком не объявлялось. Предыдущие девять лет защитник провел в «Спартаке», в котором также был капитаном.

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