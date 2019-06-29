Магомед Адиев: Если у Глушакова есть мотивация, он серьезно поможет «Ахмату» Глушаков подписал контракт с «Ахматом» по схеме «1+1».

Бывший главный тренер «Анжи» Магомед Адиев прокомментировал переход полузащитника Дениса Глушакова в «Ахмат».

«Для обеих сторон это будет правильным сотрудничеством, – приводит «Р-Спорт» слова Адиева. – Все зависит от Дениса и его мотивации. Если она у него есть, то он может серьезно помочь новой команде».

Напомним, 32-летний Глушаков подписал контракт с «Ахматом» по схеме «1+1». Предыдущие шесть сезонов полузащитник провел в «Спартаке», где в последние три года был капитаном команды.

Ранее Глушаков выступал за «Нику», «Локомотив», СКА (Ростов-на-Дону) и «Звезду» (Иркутск).

В ближайшее время игрок присоединится к команде на сборе в Австрии.