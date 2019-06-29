«Зенит» крупно победил «Гонвед» в контрольном матче

«Зенит» одержал победу над «Гонведом» (3:0) в контрольном матче на сборе в Австрии.
В первом тайме отличился словенец Миха Мевля, а после перерыва – бразилец Эрнани и черногорец Лука Джорджевич, реализовавший пенальти.
Отметим, что в субботу «Зенит» проведет еще один матч – с Црвеной Звездой», после чего команда вернется в Санкт-Петербург.
Кирхдорф (Австрия)
Контрольный матч
«Зенит» (Россия) – «Гонвед» (Венгрия) – 3:0 (1:0)
Голы: Мевля, 21. Эрнани, 74. Джорджевич, 86, с пенальти.
«Зенит»: Кержаков (Гойло, 75), Маммана, Мевля, Набиуллин (Мусаев, 61), Терентьев, Ерохин, Краневиттер, Мак (Мостовой, 61), Эрнани, Джорджевич, Заболотный (Прохин, 75).
Начало матча с «Црвеной Звездой» в 17:30 (мск).
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