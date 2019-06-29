Александр Мостовой: В плане финансов Глушаков, может быть, даже выиграл - Советский спорт
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29 июня 2019 14:22ФутболСпирин Дмитрий

Александр Мостовой: В плане финансов Глушаков, может быть, даже выиграл

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал переход Дениса Глушакова в «Ахмат».

«Сейчас такое время, что любой футболист спокойно в нашем чемпионате найдет любую работу. Игроки хорошего качества на вес золота, если что-то случается, то они спокойно переходят в другую команду. В плане финансов Денис, может быть, даже и выиграл.

«Ахмат» всегда является одним из претендентов на еврокубки, из года в год мы видим, что команда вроде неплохо стартует, а в конце ей немного не хватает. Такое происходит уже на протяжении семи-восьми лет, и как раз Глушаков может помочь грозненцам выйти в еврокубки. По возрасту он будет одним из самых опытных игроков, поэтому он не просто должен, а обязан стать лидером на поле. С этой целью его и берут в команду», - цитирует Мостового Sport24.ru.

Напомним, контракт с футболистом подписан по схеме 1+1. Глушаков присоединится к «Ахмату» на сборе в Австрии.

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 года. В июне 2019 года он досрочно разорвал контракт с красно-белыми. Также в его карьере были «Звезда», «Ника», ростовский СКА и «Локомотив».

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