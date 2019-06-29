Бердыев выиграл суд у «Ростова»

Интересы тренера в деле представляла компания «КлеверКонсалт».
«28 июня состоялось заседание Палаты по разрешению споров РФС, на котором были рассмотрены требования бывшего главного тренера ФК «Ростов», живой легенды российского футбола, Курбана Бекиевича Бердыева и членов его тренерского штаба.
Суть требований заявителей сводилась к выплате им задолженностей по трудовым договорам за время работы в клубе «Ростов». Дело было неоднозначным: все упиралось в толкование правил применения установленного Регламентом двухгодичного срока для предъявления подобных требований, и клуб ожидаемо настаивал, что у тренеров истек срок для рассмотрения дела в Палате разрешения споров по большей части задолженности.
Однако специалисты «КлеверКонсалт», представлявшие К.Б. Бердыева и других членов его тренерского штаба, смогли, со ссылками на практику Спортивного арбитражного суда (г.Лозанна, Швейцария) и основополагающие правовые принципы, убедить арбитров Палаты в обоснованности своей позиции, и в пользу К.Б. Бердыева с ФК «Ростов» была взыскана значительная сумма задолженности, от выплаты которой клуб на протяжении длительного времени уклонялся.
По требованиям же других заявителей клуб был вынужден – сразу или чуть позднее – признать их обоснованность, осуществив соответствующие выплаты до момента принятия решения Палатой», – говорится в заявлении на сайте «КлеверКонсалт».
Курбан Бердыев тренировал «Ростов» в 2014 - 2016 годах. При нем команда становилась серебряным призером чемпионата России и играла в Лиге чемпионов.
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