«Крылья Советов» уступили чешскому «Банику» - Советский спорт
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29 июня 2019 15:00ФутболСпирин Дмитрий

«Крылья Советов» уступили чешскому «Банику»

«Крылья Советов» потерпели поражение от чешского «Баника» в контрольном матче на сборе в Словении.

Самарский клуб уступил сопернику со счетом 0:1. «Баник» занял пятое место в последнем чемпионате Чехии.

Единственный гол в матче был забит на 84-й минуте. Его автором стал Даме Диоп.

Сегодня вечером «Крылья Советов» проведут еще один контрольный матч, с хорватским «Хайдуком».

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