«Крылья Советов» уступили чешскому «Банику»

Самарский клуб уступил сопернику со счетом 0:1. «Баник» занял пятое место в последнем чемпионате Чехии.
Единственный гол в матче был забит на 84-й минуте. Его автором стал Даме Диоп.
Сегодня вечером «Крылья Советов» проведут еще один контрольный матч, с хорватским «Хайдуком».
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