Фалькао может продолжить карьеру в MLS - Советский спорт
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29 июня 2019 15:11ФутболСпирин Дмитрий

Фалькао может продолжить карьеру в MLS

Форвард «Монако» Радамель Фалькао может продолжить карьеру в США.

Клуб «Интер» из Майами хотел бы, чтобы футболист перешел к ним, сообщает The Sun.

По данным источника, в «Интере» рассчитывают, что Фалькао присоединится к ним в 2020 году, когда команда должна дебютировать в MLS.

Одним из владельцев «Интера» является бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм. Ранее сообщалось, что интерес к Фалькао проявляют испанские и китайские клубы.

В сезоне-2018/19 Фалькао провел за «Монако» 33 матча в Лиге 1, забил 15 голов и отдал 2 результативные передачи. Его контракт с монегасками рассчитан до лета 2020 года.

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