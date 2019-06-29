Фалькао может продолжить карьеру в MLS Форвард «Монако» Радамель Фалькао может продолжить карьеру в США.

Клуб «Интер» из Майами хотел бы, чтобы футболист перешел к ним, сообщает The Sun.

По данным источника, в «Интере» рассчитывают, что Фалькао присоединится к ним в 2020 году, когда команда должна дебютировать в MLS.

Одним из владельцев «Интера» является бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм. Ранее сообщалось, что интерес к Фалькао проявляют испанские и китайские клубы.

В сезоне-2018/19 Фалькао провел за «Монако» 33 матча в Лиге 1, забил 15 голов и отдал 2 результативные передачи. Его контракт с монегасками рассчитан до лета 2020 года.