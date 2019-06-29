Касильяс еще не принял решение о продолжении карьеры Голкипер Икер Касильяс еще не решил, стоит ли ему продолжать карьеру игрока.

«Позвольте мне самому объявить о своем решении, когда придет время», – написал в своем Твиттере Касильяс в ответ на вопрос о том, продолжит ли он играть в футбол.

Напомним, 1 мая на тренировке «Порту» вратарь перенес инфаркт.

Ранее Икер много лет защищал цвета мадридского «Реала» и сборной Испании.