Денис Глушаков: Сделаю все, чтобы «Ахмат» оказался в еврокубках

«Ахмат» — новый вызов для меня. Рад присоединиться к клубу, история которого началась в 1946 году. Клуб из Грозного ставит амбициозные цели в предстоящем сезоне, и я буду рад помочь команде в их достижении.
Огромное спасибо Рамзану Ахматовичу и Магомеду Хожахмедовичу за доверие. Также хочу поблагодарить главного тренера «Ахмата» Рашида Маматкуловича, которого знаю давно. Это умнейший тренер. Со своей стороны обещаю сделать все, чтобы в самое ближайшее время «Ахмат» оказался в еврокубках.
Сегодня присоединюсь к команде на сборах в Австрии. Многих футболистов знаю, в том числе и по играм в сборной, так что надеюсь на быструю адаптацию. Начинаем работу!» — написал Глушаков в инстаграме.
Напомним, контракт с футболистом подписан по схеме 1+1. Глушаков присоединится к «Ахмату» на сборе в Австрии.
Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 года. В июне 2019 года он досрочно разорвал контракт с красно-белыми. Также в его карьере были «Звезда», «Ника», ростовский СКА и «Локомотив».
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