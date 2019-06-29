Денис Глушаков: Сделаю все, чтобы «Ахмат» оказался в еврокубках - Советский спорт
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29 июня 2019 16:14ФутболСпирин Дмитрий

Денис Глушаков: Сделаю все, чтобы «Ахмат» оказался в еврокубках

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал свой переход в «Ахмат».

«Ахмат» — новый вызов для меня. Рад присоединиться к клубу, история которого началась в 1946 году. Клуб из Грозного ставит амбициозные цели в предстоящем сезоне, и я буду рад помочь команде в их достижении.

Огромное спасибо Рамзану Ахматовичу и Магомеду Хожахмедовичу за доверие. Также хочу поблагодарить главного тренера «Ахмата» Рашида Маматкуловича, которого знаю давно. Это умнейший тренер. Со своей стороны обещаю сделать все, чтобы в самое ближайшее время «Ахмат» оказался в еврокубках.

Сегодня присоединюсь к команде на сборах в Австрии. Многих футболистов знаю, в том числе и по играм в сборной, так что надеюсь на быструю адаптацию. Начинаем работу!» — написал Глушаков в инстаграме.

Напомним, контракт с футболистом подписан по схеме 1+1. Глушаков присоединится к «Ахмату» на сборе в Австрии.

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 года. В июне 2019 года он досрочно разорвал контракт с красно-белыми. Также в его карьере были «Звезда», «Ника», ростовский СКА и «Локомотив».

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