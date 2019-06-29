«ПСЖ» интересуется Бонуччи

Парижане связывались с агентом 32-летнего итальянца, чтобы узнать, открыт ли футболист к переходу, сообщает Football Italia.
Положение Бонуччи в «Ювентусе» под вопросом после того, как Маурицио Сарри возглавил клуб, а также в связи с возможным переходом Маттейса де Лигта из «Аякса».
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