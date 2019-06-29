«ПСЖ» интересуется Бонуччи - Советский спорт
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29 июня 2019 17:19ФутболСпирин Дмитрий

«ПСЖ» интересуется Бонуччи

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи может продолжить карьеру в «ПСЖ».

Парижане связывались с агентом 32-летнего итальянца, чтобы узнать, открыт ли футболист к переходу, сообщает Football Italia.

Положение Бонуччи в «Ювентусе» под вопросом после того, как Маурицио Сарри возглавил клуб, а также в связи с возможным переходом Маттейса де Лигта из «Аякса».

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