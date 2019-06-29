«Бетис» может приобрести Лунина Вратарь «Реала» Андрей Лунин может перейти в «Бетис», сообщает Eldesmarque со ссылкой на AS.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не рассчитывает на Лунина в следующем сезоне.

Украинский голкипер имеет несколько вариантов продолжения карьеры, но наиболее активно интересуется им «Бетис». Клуб ищет замену голкиперу Пау Лопесу, который вскоре может перейти в «Рому». За него предлагают 20 млн евро плюс 50% прав на форварда Антонио Сарабрию.

Ранее сообщалось, что Кейлор Навас, скорее всего, останется в «Реале». Это значит, что Андрей Лунин не будет вторым вратарем, как сообщалось ранее.