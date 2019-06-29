Уэйн Руни: Ван Гал – лучший тренер, с которым я работал - Советский спорт
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29 июня 2019 21:05ФутболКоноплев Александр

Уэйн Руни: Ван Гал – лучший тренер, с которым я работал

Руни возьмет лучшее из голландской школы.

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» назвал бывшего тренера манкунианцев Луи ван Гала лучшим тренером в своей карьере.

– Ван Гал, безусловно, лучший тренер, с которым я когда-либо работал. Сто процентов. Я многому научился у него, и извлеку пользу из его уроков, если позже стану тренером, – сказал Руни в интервью De Telegraaf.

Руни занимает второе место по числу голов в английской премьер-лиге (208) после Алана Ширера (260).

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