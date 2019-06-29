«Арсенал» обыграл «Ваккер». Ткачев оформил дубль - Советский спорт
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29 июня 2019 21:15ФутболКоноплев Александр

«Арсенал» обыграл «Ваккер». Ткачев оформил дубль

Тула победила перед дебютом в еврокубках.

В контрольном матче на сборах в Австрии тульский «Арсенал» обыграл австрийский «Ваккер» – 3:1. Дубль на счету Сергея Ткачева (13-я минута и 40-я). Еще один мяч провел Гуелор Канга (38-я минута).

Россияне сыграли в следующем составе: Левашов, Комбаров, Коне (Григалава, 66), Беляев, Хагуш (Володько, 63), Денисов (Ивакин, 46), Лесовой, Горбатенко (Костадинов, 63), Ткачев (Кангва, 63), Канга (Аджоев, 66), Банда.

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