«Арсенал» обыграл «Ваккер». Ткачев оформил дубль

В контрольном матче на сборах в Австрии тульский «Арсенал» обыграл австрийский «Ваккер» – 3:1. Дубль на счету Сергея Ткачева (13-я минута и 40-я). Еще один мяч провел Гуелор Канга (38-я минута).
Россияне сыграли в следующем составе: Левашов, Комбаров, Коне (Григалава, 66), Беляев, Хагуш (Володько, 63), Денисов (Ивакин, 46), Лесовой, Горбатенко (Костадинов, 63), Ткачев (Кангва, 63), Канга (Аджоев, 66), Банда.
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