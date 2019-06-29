«Крылья» проиграли «Хайдуку»

«Крылья Советов» уступили хорватскому «Хайдуку» в контрольном матче – 1:2.
Единственный мяч в составе самарцев забил Александр Соболев. У победивших отличились Иван Делич и Адам Гьюрчо.
Это второе поражение «Крыльев» за день – утром они уступили «Баннику» (0:1).
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