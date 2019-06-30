Луис Адриано: Глушаков был лидером «Спартака» - Советский спорт
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30 июня 2019 07:18Футбол

Луис Адриано: Глушаков был лидером «Спартака»

Бразильский форвард «Спартака» Луис Адриано рассказал об отношениях с бывшим капитаном красно-белых Денисом Глушаковым.

- Все, что я скажу, так это то, что мы расстались в хороших отношениях. Мы два года играли бок о бок: он был нашим капитаном, нашим лидером, мы как были отличными друзьями, так и остаемся друзьями, — цитирует Адриано «Чемпионат».

Напомним, что в минувшую субботу «Ахмат» объявил о подписании контракта с Глушаковым по схеме «1+1». Предыдущие шесть сезонов 32-летний полузащитник провел в «Спартаке», с которым в 2017 году стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России. В июне этого года Глушаков досрочно разорвал контракт с красно-белыми.

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