Глушаков прибыл в расположение «Ахмата»

Как сообщает пресс-служа клуба, также в расположение команды прибыли польский легионер Конрад Михалак и Роланд Гиголаев, вернувшийся из аренды в «Анжи».
Напомним, что бывший 32-летний капитан «Спартак» в минувшую субботу подписал с «Ахматом» контракт по схеме «1+1». Ранее Глушаков досрочно разорвал контракт с московским клубом.
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