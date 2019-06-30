Глушаков прибыл в расположение «Ахмата» - Советский спорт
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30 июня 2019 00:15Футбол

Глушаков прибыл в расположение «Ахмата»

Новичок «Ахмата» Денис Глушаков прибыл в расположение грозненской команды на тренировочных сборах в Австрии.

Как сообщает пресс-служа клуба, также в расположение команды прибыли польский легионер Конрад Михалак и Роланд Гиголаев, вернувшийся из аренды в «Анжи».

Напомним, что бывший 32-летний капитан «Спартак» в минувшую субботу подписал с «Ахматом» контракт по схеме «1+1». Ранее Глушаков досрочно разорвал контракт с московским клубом.

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