Неймар поддержал Суареса после незабитого пенальти в четвертьфинале Кубка Америки

«Поднимайся. Ты велик, брат. Я люблю тебя друг», - написал Неймар в своем Instagram.
Напомним, что в четвертьфинальном матче Кубка Америки Перу обыграл Уругвай в серии пенальти. Основное время завершилось вничью – 0:0. В серии пенальти точнее были перуанцы – 5:4. Единственный промах допустил форвард «Барселоны» и сборной Уругвая Луис Суарес.
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