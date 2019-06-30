Неймар поддержал Суареса после незабитого пенальти в четвертьфинале Кубка Америки - Советский спорт
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30 июня 2019 11:13Футбол

Неймар поддержал Суареса после незабитого пенальти в четвертьфинале Кубка Америки

Бразильский форвард «ПСЖ» Неймар поддержал нападающего сборной Уругвая Луиса Суареса, который не смог реализовать послематчевый пенальти в 1/4 финала Кубка Америки против Перу.

«Поднимайся. Ты велик, брат. Я люблю тебя друг», - написал Неймар в своем Instagram.

Напомним, что в четвертьфинальном матче Кубка Америки Перу обыграл Уругвай в серии пенальти. Основное время завершилось вничью – 0:0. В серии пенальти точнее были перуанцы – 5:4. Единственный промах допустил форвард «Барселоны» и сборной Уругвая Луис Суарес.

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