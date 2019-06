Неймар поддержал Суареса после незабитого пенальти в четвертьфинале Кубка Америки

«Поднимайся. Ты велик, брат. Я люблю тебя друг», - написал Неймар в своем Instagram.

Напомним, что в четвертьфинальном матче Кубка Америки Перу обыграл Уругвай в серии пенальти. Основное время завершилось вничью – 0:0. В серии пенальти точнее были перуанцы – 5:4. Единственный промах допустил форвард «Барселоны» и сборной Уругвая Луис Суарес.

⚽ #CopaAmerica ⚽



FULL TIME: Peru will now face Chile in the semi-final after beating Uruguay on penalties



Only miss in the penalty shoot-out was Luis Suárez.pic.twitter.com/1cSa2oj6aw