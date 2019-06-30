Шимански провел первую тренировку в «Динамо» (фото) - Советский спорт
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30 июня 2019 12:35ФутболСпирин Дмитрий

Шимански провел первую тренировку в «Динамо» (фото)

Полузащитник «Легии» Себастьян Шимански провел первую тренировку в составе московского «Динамо» на сборе в Австрии.

20-летний футболист подписал с «Динамо» контракт на 5 лет. В минувшем сезоне он стал вице-чемпионом Польши с «Легией».

В сезоне-2018/19 Шимански провел 34 матча в высшей лиге Польши, забил 2 гола и отдал 6 результативных передач.

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