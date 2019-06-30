«Тоттенхэм» заплатит за Ндомбеле 63 миллиона евро - Советский спорт
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30 июня 2019 13:23ФутболСпирин Дмитрий

«Тоттенхэм» заплатит за Ндомбеле 63 миллиона евро

Полузащитник «Лиона» Танги Ндомбеле перейдет в «Тоттенхэм».

В ближайшие дни лондонский клуб заплатит за 22-летнего игрока 63 миллиона евро, после чего трансфер будет оформлен официально.

Ндомбеле подпишет со «шпорами» контракт на пять лет.

Напомним, «Тоттенхэм» - финалист Лиги чемпионов-2018/19.

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