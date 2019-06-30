Дмитрий Селюк: Глушаков любит не только деньги - Советский спорт
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30 июня 2019 13:51ФутболСпирин Дмитрий

Дмитрий Селюк: Глушаков любит не только деньги

Агент Дмитрий Селюк прокомментировал переход бывшего полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова в «Ахмат».

«Этот переход выгоден обеим сторонам. Насколько я понимаю, Глушаков пошел туда не за деньгами, он выбрал играть в футбол, и это верный шаг. А «Ахмат» — амбициозный клуб.

С другой стороны, а куда после «Спартака» он может пойти? Денис — амбициозный парень, и некоторые тренеры побаиваются таких лидеров. А в «Ахмате» никого не боятся! С хозяином клуба не забалуешь. Поэтому его переход показывает, что Глушаков любит не только деньги, но и саму игру», - цитирует Селюка Sport24.ru.

Напомним, бывший 32-летний капитан «Спартака» в минувшую субботу подписал с «Ахматом» контракт по схеме «1+1». Ранее Глушаков досрочно разорвал контракт с московским клубом.

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