Валерий Карпин: Понравилось, что в игре с «Краснодаром» были ошибки

«Во втором тайме дали поиграть игрокам после травм и молодым ребятам. В первом тайме все понравилось. Понравилось, что были ошибки. Против «Краснодара» планировали попробовать высокий прессинг, чтобы больше было видно, какие ошибки могут быть во время сезона. В первом тайме все понравилось и с точки зрения игры, и с точки зрения информации.
Это предсезонный сбор — на 100 процентов готовы физически, возможно, два человека. Все остальные не в лучших кондициях, и слава богу», - сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».
Матч завершился со счетом 3:0 в пользу «Краснодара».
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