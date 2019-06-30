«Краснодар» разгромил «Ростов» в Австрии. Все голы матча (видео) В воскресенье в Пеллау (Австрия) проходят матчи второго тура предсезонного турнира, в котором участвуют «Спартак», ЦСКА, «Ростов» и «Краснодар».

Уже завершился один матч из двух. «Краснодар» разгромил «Ростов» со счетом 3:0. Забитыми мячами отметились Ари (38-я минута, с пенальти), Даниил Уткин (61-я) и Рустам Халназаров (84-я).

Таким образом, «Краснодар» добыл вторую победу на турнире и возглавляет турнирную таблицу, имея в своем активе шесть очков. «Ростов» с тремя очками занимает второе место. В воскресенье вечером в 19:00 по московскому времени свой матч сыграют ЦСКА и «Спартак», у которых после первого тура очков нет.