Мурад Мусаев: Мы сделали шаг вперед в плане качества игры и физического состояния Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу над «Ростовом» в матче предсезонного турнира Кубок Париматч Премьер.

«Мы сделали шаг вперед в плане качества игры и физического состояния. Я не учитываю счет матча. Первый тайм был достаточно динамичным, мы увидели высокий прессинг с обеих стороны, получилось создать ряд неплохих моментов.

Во втором тайме порадовало, что смогли забить два мяча. На поле вышли молодые ребята, которые сыграли достаточно уверенно. Но нам не стоит надевать розовые очки, нужно поскорее забыть этот матч и двигаться дальше. Это был очень интересный спарринг в том плане, что в России мало кто играет так высоко и агрессивно. Надеюсь, что «Ростов» и дальше будет играть подобным образом», - цитирует Мусаева «Матч ТВ».

Встреча завершилась победой «Краснодара» со счетом 3:0.