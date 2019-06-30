«Атлетико» интересуется Ребичем

Интерес к 25-летнему хорвату проявляет мадридский «Атлетико». Клуб готов заплатить за него 40 миллионов евро плюс бонусы.
Переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии.
В прошедшем сезоне Бундеслиги Ребич провел 28 матчей, забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи.
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