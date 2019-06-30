Кабак перешел из «Штутгарта» в «Шальке» - Советский спорт
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30 июня 2019 16:19ФутболСпирин Дмитрий

Кабак перешел из «Штутгарта» в «Шальке»

19-летний турецкий защитник Озан Кабак стал игроком «Шальке 04».

Клуб из Гельзенкирхена заплатил «Штутгарту» за игрока 15 миллионов евро.

В минувшем сезоне чемпионата Германии Кабак провел 15 матчей и забил 3 гола.

Ранее сообщалось, что на игрока претендует «Бавария» и несколько клубов АПЛ.

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