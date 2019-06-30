Кабак перешел из «Штутгарта» в «Шальке»

Клуб из Гельзенкирхена заплатил «Штутгарту» за игрока 15 миллионов евро.
В минувшем сезоне чемпионата Германии Кабак провел 15 матчей и забил 3 гола.
Ранее сообщалось, что на игрока претендует «Бавария» и несколько клубов АПЛ.
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