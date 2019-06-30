Глушаков провел первую тренировку в «Ахмате» - Советский спорт
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30 июня 2019 16:46ФутболСпирин Дмитрий

Глушаков провел первую тренировку в «Ахмате»

Полузащитник Денис Глушаков провел первую тренировку в составе «Ахмата».

Команда находится на сборах в Австрии.

«Начал тренироваться! Очень рад теплому приему, спасибо, команда!», — написал Глушаков в инстаграме.

Напомним, бывший 32-летний капитан «Спартака» в минувшую субботу подписал с «Ахматом» контракт по схеме «1+1». Ранее Глушаков досрочно разорвал контракт с московским клубом.

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