Глушаков провел первую тренировку в «Ахмате»

Команда находится на сборах в Австрии.
«Начал тренироваться! Очень рад теплому приему, спасибо, команда!», — написал Глушаков в инстаграме.
Напомним, бывший 32-летний капитан «Спартака» в минувшую субботу подписал с «Ахматом» контракт по схеме «1+1». Ранее Глушаков досрочно разорвал контракт с московским клубом.
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