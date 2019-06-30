Златан Ибрагимович: Я выиграл 33 трофея - больше, чем вся MLS

«Я приехал сюда, потому что многое уже выиграл. Я здесь не для того, чтобы отдыхать. На данный момент за всю свою карьеру я завоевал 33 трофея. Это, наверно, больше, чем у всей МЛС вместе взятой. Так что я знаю, что делаю», — цитирует Златана ESPN.
18 декабря 2018 года Златан Ибрагимович подписал новый контракт с «Гэлакси», рассчитанный на один сезон.
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