Златан Ибрагимович: Я выиграл 33 трофея - больше, чем вся MLS - Советский спорт
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30 июня 2019 17:17ФутболСпирин Дмитрий

Златан Ибрагимович: Я выиграл 33 трофея - больше, чем вся MLS

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович рассказал о том, зачем он приехал в США.

«Я приехал сюда, потому что многое уже выиграл. Я здесь не для того, чтобы отдыхать. На данный момент за всю свою карьеру я завоевал 33 трофея. Это, наверно, больше, чем у всей МЛС вместе взятой. Так что я знаю, что делаю», — цитирует Златана ESPN.

18 декабря 2018 года Златан Ибрагимович подписал новый контракт с «Гэлакси», рассчитанный на один сезон.

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