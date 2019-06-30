Защитник «Спортинга» Акунья больше не интересен «Зениту» Об этом сообщает Sport24.ru.

Питерский «Зенит» отказался от услуг защитника «Спортинга» Маркоса Акуньи.

Согласно источнику, такое решение было принято из-за высоких финансовых требований лиссабонского клуба.

Этой зимой сообщалось, что «Спортинг» хочет выручить с продажи аргентинца 20 млн евро (16 – за трансфер и 4 – в качестве бонусов).

По слухам, на 27-летнего футболиста также претендует московский «Локомотив».

В минувшем сезоне Акунья провел за португальцев 30 матчей, забил 1 гол и отдал 9 результативных передач.