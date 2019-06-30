Рабьо подпишет контракт с «Ювентусом» 1 июля Полузащитник «ПСЖ» Адриен Рабьо в понедельник пройдет медосмотр и подпишет четырехлетний контракт с «Ювентусом».

Футболист уже находится в Турине. «Ювентус» договорился о трансфере на этой неделе, но решил подождать 1 июля, когда у игрока истечет соглашение с «ПСЖ» и он станет свободным агентом.

Зарплата 24-летнего футболиста составит 7 млн евро в год плюс бонусы. Кроме того, Рабьо получит подписной бонус в размере 10 млн евро.

Рабьо был выведен из состава «ПСЖ» прошедшей зимой, когда отказался продлевать контракт с парижским клубом.