«Тамбов» будет играть домашние матчи в Саранске

Домашние матчи на старте сезона футболисты клуба будут проводить в Саранске, на стадионе «Мордовия Арена», построенном к чемпионату мира-2018.
В качестве резервной арены будет заявлена «Арена Химки».
Ожидается, что с осени «Тамбов» вернется на стадион «Спартак», где в настоящий момент проходит реконструкция.
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