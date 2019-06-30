«Тамбов» будет играть домашние матчи в Саранске - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
30 июня 2019 19:04ФутболСпирин Дмитрий

«Тамбов» будет играть домашние матчи в Саранске

«Тамбов» окончательно определился с домашним стадионом на начало сезона-2019/20.

Домашние матчи на старте сезона футболисты клуба будут проводить в Саранске, на стадионе «Мордовия Арена», построенном к чемпионату мира-2018.

В качестве резервной арены будет заявлена «Арена Химки».

Ожидается, что с осени «Тамбов» вернется на стадион «Спартак», где в настоящий момент проходит реконструкция.

26/06 11:30Хоккей
Зубов в зале славы, Суарес перегрелся, биатлонистов наказали. Главное за суткиРассказываем о последних главных событиях в мире спорта, которые вы могли пропустить, но лучше не надо.
26/06 13:00Хоккей
Проворову положат 36 миллионов долларов? «Филадельфия» намерена раскошелиться22-летний ярославец должен подписать долгосрочный контракт.
17/06 20:26Теннис
Синхронный выход. Хачанов и Медведев пробились во второй круг турниров ATPКарен Хачанов и Даниил Медведев почти одновременно одержали победы в своих первых матчах на турнирах в Англии и Германии. В Лондоне Медведев разгромил испанца Фернандо Вердаско, а в Галле Хачанов одолел серба Миомира Кецмановича.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
23/06 16:30Теннис
Барти – новая первая ракетка мира! 27-я в истории!Австралийка Эшли Барти в понедельник возглавит мировой рейтинг в женском одиночнм разряде.
30/06 16:42Футбол
Бессильная воля Кононова, или Почему «Спартак» обреченОтар Кушанашвили сплетает в своём фельетоне бурю желания, поэзию Бродского и сетования по поводу пьяного дебошира Лунева. Читать это скрещение словес - отрада для рефлексирующего болельщика.
28/06 20:00ММА
Главный бой этой недели. Нганноу против дос Сантоса: мясорубка или скукота?В этом поединке будет определен главный претендент на титульный поединок.
13/06 13:45ММА
Дастин Порье: Победой над Хабибом я впишу свое имя в историю ММАХедлайнеры карда UFC 242 Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье впервые встретились лицом к лицу в Лондоне.
20/06 20:10Теннис
Кербер сорвалась с цепи. Шарапова проиграла немке на турнире в ИспанииМария Шарапова не сумела выйти в четвертьфинал на своем первом за пять месяцев турнире. Во втором раунде на Мальорке она уступила шестой ракетке мира Анжелике Кербер в двух сетах – 2:6, 3:6.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
28/06 17:00Футбол
Кто в Европе быстрее всех вылетает в трубу?«Атлетико» вот-вот заплатит 126 миллионов евро за португальского вундеркинда Жоау Фелиша, «Барселона» готовит суперобмен с целью вернуть из «ПСЖ» Неймара, грандиозные трансферные задачи на лето поставил перед собой «Реал». А что там с балансом? Кто в плюсе, а кто в больших минусах?
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
28/06 10:00Футбол
Победа Бразилии, продажа Черышева и дом Шараповой. Главное за суткиРассказываем о главных событиях последних часов – вдруг вы пропустили что-то важное.
29/06 00:30Футбол
Кубок Америки: Бразилия дождалась встречи с Аргентиной в полуфиналеСборная Аргентины обыграла Венесуэлу в четвертьфинале Copa America, и теперь «альбиселесте» ждет битва гигантов с Бразилией за право сыграть в финале турнира.  
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
28/06 08:45Хоккей
Я его обожал и ненавидел… Виталий Славин о Вацлаве НедоманскиШтрихи к портрету нового члена зала славы НХЛ форварда сборной ЧССР Вацлава Недомански.
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
28/06 22:00Футбол
Репортаж с тренировки «Спартака»: они отрабатывают обнимашкиНа предсезонном турнире в Австрии близится к завершению второй выходной.
18/06 20:59Теннис
Маша разбушевалась! Шарапова выиграла первый матч после возвращенияМария Шарапова разгромила Викторию Кужмову в своем первом матче после пятимесячной паузы. В стартовом раунде турнира на Мальорке россиянка добилась победы – 7:6 (10:8), 6:0.
30/06 15:11Хоккей
Ничушкина выставили на драфт отказов. У «Далласа» лопнуло терпениеНоль шайб в минувшем сезоне не прошли бесследно.
27/06 13:30Хоккей
Ребус «Авангарда»: «ястребы» подписали скитальца из НХЛЭто Никита Щербак. Ему 23 года. Он играл за океаном. Что еще о нем известно?
27/06 16:00Хоккей
Вратарей – на цепь, нападающим – вольница. Но как быть СКА и сборной?Вслед за НХЛ ряд изменений в правила на днях внесла ФХР. Но если за океаном детализировали дополнительные моменты, когда тренерам и судьям можно брать видеопросмотр, то у нас решено скорректировать разметку площадки.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
28/06 08:30Хоккей
Неужели Недомански круче Михайлова? Мнение Владислава ДомрачеваСреди кандидатов в Зал славы в Торонто числился наша легенда Борис Михайлов. Но выбрали Вацлава Недомански. Это несправедливо!
16/06 19:18Теннис
Остров возвращения. Шарапова сыграет на Мальорке – впервые с января этого года!Спустя почти пять месяцев Мария Шарапова вновь выйдет на корт. На этой неделе экс-первая ракетка мира выступит на турнире в Испании – на Мальорке. «Советский спорт» – о том, что это значит. И почему возвращение россиянки так затянулось.
29/06 12:30Футбол
Глушаков сбежал в «Ахмат» от алиментов?Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков продолжит карьеру в Грозном – и это не самая хорошая новость для его бывшей супруги Дарьи и двух дочерей футболиста.
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
28/06 12:30Футбол
Анзор Кавазашвили: Вызвал бы на дуэль за такой лимитПрославленный советский вратарь, по традиции, остро высказался о последних важных событиях в нашем футболе.
27/05 17:00Фигурное катание
ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.
Новости
20:20 ММА Исмагулов изъявил желание подраться с Тухуговым на турнире UFC в Абу-Даби
20:17 Футбол «Локомотив» и «Жилина» сыграли вничью
20:07 Футбол Тренер брестского «Динамо»: Было бы супер играть в чемпионате России
20:07 Футбол Сутормин, которым интересовался «Зенит», объяснил, почему перешел в «Рубин»
20:03 Футбол «Спартак» - ЦСКА. Все голы матча (видео)
19:59 Футбол «Рубин» проиграл «Нижнему Новгороду»
19:52 ММА Фрэнсис Нганноу: Мне не нужно доказывать свое право на титульный бой
19:45 Хоккей «Трактор» готов вернуть Ничушкина
19:37 Футбол Полузащитник «Атлетико» близок к переходу в «Манчестер Сити» за 70 млн евро
19:29 Хоккей «Даллас» выкупил контракт Ничушкина
19:21 Футбол «Манчестер Сити» возобновил интерес к Бонуччи
19:19 Олимпиада Сборная России выиграла общий зачет Европейских игр
19:04 Футбол «Тамбов» будет играть домашние матчи в Саранске
19:01 Бокс Тайсон Фьюри: Я не выполнял тренерские указания в бою со Шварцем
18:58 Футбол «Спартак» почтил память советских солдат, погибших при освобождении Австрии
18:51 Футбол «Спартак» – ЦСКА. Онлайн
18:34 Формула-1 Макс Ферстаппен: После старта я подумал, что гонка закончена
18:34 Футбол Портнягин и Корян покинули «Локомотив»
18:30 Футбол Ребров, Ананидзе и Бакаев – в стартовом составе «Спартака» на дерби с ЦСКА
18:27 ММА Поединок на турнире Cage Warriors был остановлен из-за обилия крови (видео)
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика