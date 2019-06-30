Полузащитник «Атлетико» близок к переходу в «Манчестер Сити» за 70 млн евро

Завтра, 1 июля, хавбек мадридского «Атлетико» Родри Эрнандес подпишет контракт с «Манчестер Сити».
Согласно источнику, чемпион Англии заплатит за игрока сумму отступных – 70 млн евро.
Ранее сообщалось, что футболист получил предложение от «Барселоны».
В минувшем сезоне он отыграл 47 матчей, забил три гола и отдал один голевой пас.
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