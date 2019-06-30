«Спартак» - ЦСКА. Все голы матча (видео) - Советский спорт
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30 июня 2019 20:03ФутболВащенко Сергей

«Спартак» - ЦСКА. Все голы матча (видео)

Представляем голы матча «Спартак» - ЦСКА на предсезонном турнире в Австрии.

Гол: Бакаев, 7

Гол: Ломовицкий, 27 (автогол)

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