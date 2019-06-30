Леонид Федун: Нет никакого желания расставаться с Зе Луишем Кабовердиец может остаться, а может уйти.

«Спартак» готов продать нападающего Зе Луиша при наличии хорошего предложения. Об этом рассказал владелец клуба Леонид Федун.

– Зе Луиш готов остаться здесь, а если поступит хорошее предложение – уйти. С ним просто так расставаться нет никакого желания, он наш лучший бомбардир, – сказал Федун в интервью Sport24.ru.

Зе Луиш играет за красно-белых с 2015 года. На его счету 35 голов в 109 матчах во всех турнирах.