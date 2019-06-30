Виктор Васин: Удаление Набабкина? Ничего необычного не произошло Игрок получил две желтые карточки в течение трех минут.

Защитник московского ЦСКА Виктор Васин прокомментировал решение главного арбитра удалить Кирилла Набабкина в контрольном матче со «Спартаком».

Напомним, российский защитник покинул поле за стычку с нападающим красно-белых Луисом Адриано.

«Ничего необычного не произошло. Просто судья не разобрался. Но если в дерби за такое давать желтые и красные, то в конце игры на поле не останется людей.

Там была рядовая борьба. В первый раз можно было ограничиться устными замечаниями, а не давать желтые карточки. А в эпизоде с удалением уже можно было дать по желтой карточке. Считаю, что судья не разобрался», – сказал Васин в эфире телеканала «Матч ТВ».