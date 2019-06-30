Нигерия и Мадагаскар вышли в 1/8 финала Кубка африканских наций

В матчах третьего тура группы B Кубка африканских наций Гвинея обыграла Бурунди – 2:0 (дубль на счету Мохамеда Яттары), а Мадагаскар с таким же счетом победил Нигериею (забивали Лалайна Номержанари и Шарль Андриамациноро).
Мадагаскар набрал семь очков, Нигерия – шесть, Гвинея – четыре, а Бурунди – ноль.
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