Видео дня: Глушаков танцует лезгинку на тренировке «Ахмата» Глушаков стал своим на Кавказе.

«Ахмат» опубликовал видео с первой тренировки Дениса Глушакова в составе грозненского клуба.

Экс-полузащитник «Спартака» станцевал перед занятием лезгинку.

– В команде меня встретили нормально, здесь дружеская атмосфера. С кем-то я играл в сборной, некоторых знал по выступлениям за разные клубы в чемпионате России. Чуть потанцевал перед тренировкой, посмеялись, поулыбались и приступили к работе, – сказал Глушаков в интервью пресс-службе грозненцев.

Глушаков подписал контракт с «Ахматом» 29 июня по схеме «1+1». 19 июня он покинул «Спартак» по взаимному соглашению сторон.