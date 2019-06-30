Олег Кононов: Джикия почувствовал сильный удар, поэтому и был заменен Тренер «Спартака» рассказал о состоянии футболистов.

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после победы над ЦСКА (3:1) на турнире в Австрии отметил, что провел 11 замен, чтобы поберечь своих футболистов.

– Результат не важен с точки зрения того, что сейчас мы находимся на сборах. Но он важен в том плане, что мы играем за клуб и его честь. Мы проводили много замен, стараемся беречь игроков. Зе Луиш? Зачем рисковать, когда есть микротравма, мы относимся к этому серьезно. Также почувствовал сильный удар Джикия, поэтому и был заменен. Главное, чтобы у нас не было травм, все важные матчи еще впереди, – сказал Кононов в эфире телеканала «Матч Премьер».