Олег Кононов: Джикия почувствовал сильный удар, поэтому и был заменен

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после победы над ЦСКА (3:1) на турнире в Австрии отметил, что провел 11 замен, чтобы поберечь своих футболистов.
– Результат не важен с точки зрения того, что сейчас мы находимся на сборах. Но он важен в том плане, что мы играем за клуб и его честь. Мы проводили много замен, стараемся беречь игроков. Зе Луиш? Зачем рисковать, когда есть микротравма, мы относимся к этому серьезно. Также почувствовал сильный удар Джикия, поэтому и был заменен. Главное, чтобы у нас не было травм, все важные матчи еще впереди, – сказал Кононов в эфире телеканала «Матч Премьер».
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