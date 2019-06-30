«Райо Вальекано» рискует остаться без стадиона

30 июня истекает срок аренды домашнего стадиона «Райо Вальекано», сообщает AS. Арена принадлежит городу, и сейчас муниципалитет предлагает новые условия, на которые клуб не согласен.
Другие мадридские команды – «Реал» и «Атлетико» – играют на собственных стадионах.
Отметим, что на 3 июля болельщиками запланирована акция протеста против нынешнего руководства «Райо».
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