СМИ: Защитник «Ромы», который был интересен «Зениту», перешел в «Наполи» Питерский клуб пытался заполучить игрока летом 2018 года, когда командой руководил Роберто Манчини.

Защитник «Ромы» Костас Манолас продолжит карьеру в «Наполи». Об этом сообщает Football Italia.

Согласно источнику, клуб активировал сумму отступных в его контракте, которая составляет 34 млн евро.

Отмечается, что 28-летний футболист уже подписал все документы для перехода и отправился на медосмотр. Греческий игрок будет получать в новой команде 3,5 млн евро в год, а срок его контракта составит 5 лет.

В минувшем сезоне он провел за «волков» 35 матчей, забил 2 гола и отдал один голевой пас.