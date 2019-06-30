СМИ: Защитник «Ромы», который был интересен «Зениту», перешел в «Наполи» - Советский спорт
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30 июня 2019 22:56ФутболГичунцев Артур

СМИ: Защитник «Ромы», который был интересен «Зениту», перешел в «Наполи»

Питерский клуб пытался заполучить игрока летом 2018 года, когда командой руководил Роберто Манчини.

Защитник «Ромы» Костас Манолас продолжит карьеру в «Наполи». Об этом сообщает Football Italia.

Согласно источнику, клуб активировал сумму отступных в его контракте, которая составляет 34 млн евро.

Отмечается, что 28-летний футболист уже подписал все документы для перехода и отправился на медосмотр. Греческий игрок будет получать в новой команде 3,5 млн евро в год, а срок его контракта составит 5 лет.

В минувшем сезоне он провел за «волков» 35 матчей, забил 2 гола и отдал один голевой пас.

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