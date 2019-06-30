Тренер БАТЭ скептически относится к переводу клуба в РПЛ

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага не видит перспектив у белорусских клубов в чемпионате России по футболу. Идею о расширении российской премьер-лиги за счет клубов Казахстана, Армении и Белоруссии высказал президент ЦСКА Евгений Гинер.
– Помните, как в фильме «Брат 2», на границе стояли и спрашивали: «Цель вашего визита?» Вот и я спрашиваю: цель этого попадания в российскую премьер-лигу? Что мы преследуем, туда войдя? Много слышу: набраться опыта. Хорошо. Потратили два килограмма денег, набрали опыт, заняли место, которое не позволяет играть в еврокубках, вернулись домой после 30-го тура. Где теперь нам опыт этот применять?
Я вам скажу так про опыт, про который все говорят, что мы станем расти, как огурцы в теплице. БАТЭ, обыгрывая «Арсенал», «Баварию», ПАОК, получает опыт выше крыши. И мы сами формируем свой бюджет, не просим и не ходим с протянутой рукой. Вот мое мнение, – передает «Прессбол» слова Баги.
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