В Италии пропала футболистка «Янг Бойз», отдыхавшая на озере Комо

Футболиста «Янг Бойз» Флориана Исмаили пропала во время отдыха с подругой на озере Комо, что находится в Италии.
Согласно источнику, девушки арендовали лодку и отплыли от берега на 700 метров. Спортсменка бросила якорь и начала загорать.
После этого обе девушки нырнули в воду. Подруга Исмаили вынырнула, а швейцарская спортсменка так и не вернулась обратно. В клубе уже подтвердили эту информацию.
Отмечается, что сейчас ведутся поиски футболистки. Известно, что глубина озера в месте исчезновения девушки составляет около 100 метров.
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