В Италии пропала футболистка «Янг Бойз», отдыхавшая на озере Комо Об этом сообщает Blick.

Футболиста «Янг Бойз» Флориана Исмаили пропала во время отдыха с подругой на озере Комо, что находится в Италии.

Согласно источнику, девушки арендовали лодку и отплыли от берега на 700 метров. Спортсменка бросила якорь и начала загорать.

После этого обе девушки нырнули в воду. Подруга Исмаили вынырнула, а швейцарская спортсменка так и не вернулась обратно. В клубе уже подтвердили эту информацию.

Отмечается, что сейчас ведутся поиски футболистки. Известно, что глубина озера в месте исчезновения девушки составляет около 100 метров.