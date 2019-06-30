В Италии пропала футболистка «Янг Бойз», отдыхавшая на озере Комо - Советский спорт
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30 июня 2019 23:36ФутболГичунцев Артур

В Италии пропала футболистка «Янг Бойз», отдыхавшая на озере Комо

Об этом сообщает Blick.

Футболиста «Янг Бойз» Флориана Исмаили пропала во время отдыха с подругой на озере Комо, что находится в Италии.

Согласно источнику, девушки арендовали лодку и отплыли от берега на 700 метров. Спортсменка бросила якорь и начала загорать.

После этого обе девушки нырнули в воду. Подруга Исмаили вынырнула, а швейцарская спортсменка так и не вернулась обратно. В клубе уже подтвердили эту информацию.

Отмечается, что сейчас ведутся поиски футболистки. Известно, что глубина озера в месте исчезновения девушки составляет около 100 метров.

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here we go ybfrauen🙏 #bscyb #fürdiefamilie

Публикация от Florijana Ismaili (@_florij)

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