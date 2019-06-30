«Рома» объявила о переходе Маноласа в «Наполи» - Советский спорт
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30 июня 2019 23:58ФутболГичунцев Артур

«Рома» объявила о переходе Маноласа в «Наполи»

Ранее им интересовался «Зенит».

Защитник «Ромы» Костас Манолас покинул столичный клуб. Сегодня, 30 июня, он перебрался в «Наполи».

«Чао, Костас, спасибо за пять лет службы!», – говорится в сообщении «волков».

По слухам, 28-летний игрок подпишет пятилетний контракт с зарплатой в 3,5 млн евро за сезон. Сумма сделки составила 34 млн евро.

Напомним, греческий защитник перешел в «Рому» из «Олимпиакоса» летом 2014 года за 15 млн евро.

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