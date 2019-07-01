Зе Луиш не сыграл с ЦСКА из-за травмы Ранее сообщалось, что футболист станет игроком «Порту».

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов объяснил, почему форвард красно-белых Зе Луиш не сыграл с ЦСКА (3:1).

«Зачем рисковать, когда есть микротравма, мы относимся к этому серьезно», – сказал специалист для «Матч ТВ».

28-летний нападающий начал выступление за столичный клуб в 2015 году. За это время он помог команде выиграть чемпионат России, а также Суперкубок страны.