Зе Луиш не сыграл с ЦСКА из-за травмы - Советский спорт
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01 июля 2019 00:56ФутболГичунцев Артур

Зе Луиш не сыграл с ЦСКА из-за травмы

Ранее сообщалось, что футболист станет игроком «Порту».

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов объяснил, почему форвард красно-белых Зе Луиш не сыграл с ЦСКА (3:1).

«Зачем рисковать, когда есть микротравма, мы относимся к этому серьезно», – сказал специалист для «Матч ТВ».

28-летний нападающий начал выступление за столичный клуб в 2015 году. За это время он помог команде выиграть чемпионат России, а также Суперкубок страны.

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