Зе Луиш не сыграл с ЦСКА из-за травмы

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов объяснил, почему форвард красно-белых Зе Луиш не сыграл с ЦСКА (3:1).
«Зачем рисковать, когда есть микротравма, мы относимся к этому серьезно», – сказал специалист для «Матч ТВ».
28-летний нападающий начал выступление за столичный клуб в 2015 году. За это время он помог команде выиграть чемпионат России, а также Суперкубок страны.
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