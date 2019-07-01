Костас Манолас: Я провел пять чудесных лет в «Роме», спасибо за все - Советский спорт
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01 июля 2019 01:12ФутболГичунцев Артур

Костас Манолас: Я провел пять чудесных лет в «Роме», спасибо за все

Футболист перебрался в «Наполи».

Защитник сборной Греции Костас Манолас, который мог оказаться в «Зените» летом 2018 года, попрощался с «Ромой».

«Хочу поблагодарить тренеров, товарищей по команде и всех болельщиков, которые в течение этих лет были рядом со мной и поддерживали меня.

Я провел в этом клубе пять чудесных лет. Каждый день я отдавал все, что имел ради этой команды. Чао и спасибо, «Рома», – написал Манолас в соцсести.

По слухам, «волки» продали игрока в «Наполи» за 34 млн евро.

Добавим, что он выступал в составе столичного клуба с 2014 года.

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