Костас Манолас: Я провел пять чудесных лет в «Роме», спасибо за все

Защитник сборной Греции Костас Манолас, который мог оказаться в «Зените» летом 2018 года, попрощался с «Ромой».
«Хочу поблагодарить тренеров, товарищей по команде и всех болельщиков, которые в течение этих лет были рядом со мной и поддерживали меня.
Я провел в этом клубе пять чудесных лет. Каждый день я отдавал все, что имел ради этой команды. Чао и спасибо, «Рома», – написал Манолас в соцсести.
По слухам, «волки» продали игрока в «Наполи» за 34 млн евро.
Добавим, что он выступал в составе столичного клуба с 2014 года.
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