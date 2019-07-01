Клод Макелеле: Уверен, Лэмпард добьется успеха с «Челси»

Экс-полузащитник «Челси» Клод Макелеле высказался о возможном возвращении на «Стэмфорд Бридж» бывшего полузащитника лондонцев Фрэнка Лэмпарда.
На данный момент англичанин тренирует «Дерби Каунти», однако, недавно клуб сообщил, что разрешил наставнику вести переговоры о работе с «Челси».
«На данный момент еще ничего не решено. Лично я воспринял эту новость позитивно. Это здорово, когда легенды возвращаются в клуб.
Думаю, Лэмпард готов. Он знает, что нужно сделать для возвращения на вершину. Фрэнк – настоящий профессионал своего дела. Он уделяет много времени деталям. Уверен, Лэспард добьется успеха с «Челси», – цитирует француза Goal.com.
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