США и Ямайка вышли в полуфинал Кубка КОНКАКАФ

Сборные США и Ямайки стали полуфиналистами Кубка КОНКАКАФ, победив в своих четвертьфиналах на стадионе Lincoln Financial Field в Филадельфии.
Сначала Ямайка благодаря голу с пенальти форварда Даррена Мэттокса нанесла поражение Панаме, после чего полузащитник Уэстон Маккенни принес американцам победу над Кюрасао.
Теперь 3 июля Ямайка и США сыграют в полуфинале в Нэшвилле, а за день до этого Гаити и Мексика определят первого финалиста в Глендэйле.
Филадельфия (США)
Кубок КОНКАКАФ
Плей-офф
¼ финала
Ямайка – Панама – 1:0 (0:0)
Гол: Мэттокс, 75, с пенальти.
США – Кюрасао – 1:0 (1:0)
Гол: Маккенни, 25.
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