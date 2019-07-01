США и Ямайка вышли в полуфинал Кубка КОНКАКАФ - Советский спорт
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01 июля 2019 06:45ФутболЛипкин Антон

США и Ямайка вышли в полуфинал Кубка КОНКАКАФ

Две команды сыграют друг с другом 3 июля.

Сборные США и Ямайки стали полуфиналистами Кубка КОНКАКАФ, победив в своих четвертьфиналах на стадионе Lincoln Financial Field в Филадельфии.

Сначала Ямайка благодаря голу с пенальти форварда Даррена Мэттокса нанесла поражение Панаме, после чего полузащитник Уэстон Маккенни принес американцам победу над Кюрасао.

Теперь 3 июля Ямайка и США сыграют в полуфинале в Нэшвилле, а за день до этого Гаити и Мексика определят первого финалиста в Глендэйле.

Филадельфия (США)
Кубок КОНКАКАФ
Плей-офф
¼ финала

Ямайка – Панама – 1:0 (0:0)
Гол: Мэттокс, 75, с пенальти.

США – Кюрасао – 1:0 (1:0)
Гол: Маккенни, 25.

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